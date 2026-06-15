Стрикленду грозит наказание после скандала на турнире UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд заявил, что против него могут выдвинуть обвинение после инцидента на турнире UFC White House - Freedom 250.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting, американский боец проник в фанатский сектор во время турнира, а затем оказался на ринге WWE. Вскоре Стрикленда вывели сотрудники службы безопасности, после чего он был выдворен с мероприятия.

По словам самого спортсмена, ему может грозить обвинение в нарушении общественного порядка.

"Возможно, меня обвинят в нарушении общественного порядка. Я не знаю, что это такое, но звучит круто. В любом случае, просто хочу поблагодарить вас, фанаты. Я не могу выразить свою благодарность в полной мере. После того, как меня отстранили от участия и посещения турнира UFC в Белом доме, ваша поддержка очень много значит для меня", - заявил Стрикленд.

Сообщается, что боец не был арестован правоохранительными органами. Однако в Вашингтоне нарушение общественного порядка считается правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 90 дней или штрафа до 500 долларов.

Напомним, что турнир UFC White House - Freedom 250 состоялся на территории Белого дома и стал одним из самых обсуждаемых событий года в мире смешанных единоборств.