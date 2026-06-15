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Назим Садыхов в Баку: "Готов снова писать историю" - ВИДЕО

ММА
Новости
15 Июня 2026 15:00
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Назим Садыхов в Баку: "Готов снова писать историю"

Азербайджанский боец Назим Садыхов, который 27 июня выступит на турнире UFC Fight Night: Fiziev vs Torres на Национальной гимнастической арене, уже прибыл в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмена в аэропорту Гейдара Алиева встретили болельщики и близкие.

Садыхов выразил радость возвращению в Баку и заявил о готовности к новому успеху.

"Я очень счастлив снова быть в Баку и готов в очередной раз написать историю. Моя команда и спарринг-партнеры приехали вместе со мной. На этой неделе мы завершим подготовку, после чего начнется этап сгонки веса. Впереди десять напряженных дней, и мы намерены провести их на максимальном уровне", - сказал он.

Вспоминая успешное выступление на прошлогоднем турнире UFC в Азербайджане, боец отметил, что на этот раз его цели еще выше.

"Прошлый год был для меня очень успешным. Но сейчас я хочу выступить еще лучше и сделать все более ярким и запоминающимся", - добавил он.

В завершение Садыхов обратился к болельщикам и пригласил их на арену.

"Черный Волк вернулся домой! Вас ждет зрелищный бой - не пропустите это шоу. Я благодарю всех за поддержку и обещаю снова написать историю", - заявил спортсмен.

Отметим, что турнир UFC Fight Night: Fiziev vs Torres состоится 27 июня. В главном бою вечера в легком весе выступит азербайджанец Рафаэль Физиев против Мануэля Торреса. В со-главном поединке Шарабутдин Магомедов встретится с бразильцем Мишелем Перейрой.

Также в октагон выйдет азербайджанский боец Фарман Гасанов, его соперником станет американец Эрик Нолан.

İdman.Biz
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