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Азербайджанские акробатки завоевали "золото" и "серебро" на Кубке мира в Польше - ФОТО

Гимнастика
Новости
21 Июня 2026 23:20
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Азербайджанские акробатки завоевали "золото" и "серебро" на Кубке мира в Польше - ФОТО

В польском городе Жешув завершился Кубок мира по акробатической гимнастике, на котором триумфально выступили азербайджанские спортсменки.

Как сообщает İdman.Biz, наши гимнастки возвращаются домой с двумя наградами разного достоинства.

Женская группа в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой продемонстрировала блестящее мастерство. Опередив всех своих соперниц, азербайджанское трио поднялось на высшую ступень пьедестала почета.

Молодежная женская группа также не осталась без наград. На вторую ступень пьедестала поднялись Аян Гаджилы, Айлин Мамедова и Фируза Гасымзаде, завоевавшие "серебро".

Таким образом, азербайджанские акробатки завершили этап Кубка мира в Жешуве с двумя медалями в активе.

İdman.Biz
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