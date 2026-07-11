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Бронзовый призер Олимпиады Маттео Моранди провел мастер-класс в Баку

Гимнастика
Новости
11 Июля 2026 22:20
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Бронзовый призер Олимпиады Маттео Моранди провел мастер-класс в Баку

11 июля на Национальной гимнастической арене прошел мастер-класс Маттео Моранди — бронзового призера летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, в мастер-классе приняли участие члены нашей национальной сборной по мужской спортивной гимнастике.

В ходе тренировки Маттео Моранди поделился с молодыми гимнастами своим богатым опытом международных соревнований. Он подробно рассказал о техническом исполнении различных гимнастических элементов, эффективной организации тренировочного процесса и принципах подготовки к турнирам.

На протяжении мастер-класса участники ознакомились с важностью индивидуального подхода в тренировках, правильной техникой движений и ключевыми моментами для достижения высоких результатов. Гимнасты также получили возможность задать интересующие их вопросы и перенять опыт у спортсмена мирового уровня.

İdman.Biz
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