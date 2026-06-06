6 Июня 2026
RU

"Ньюкасл" нашел замену Гордону в Испании

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2026 07:18
11
"Ньюкасл" нашел замену Гордону в Испании

Футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" определился с одним из главных кандидатов на усиление атакующей линии после ухода Энтони Гордона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Telegraph, английский клуб проявляет серьезный интерес к вингеру "Осасуны" Виктору Муньосу.

По информации источника, скауты "сорок" следят за 22-летним испанцем уже несколько месяцев и считают, что он способен успешно заменить Гордона.

Муньос является воспитанником академии мадридского "Реала", однако на взрослом уровне сумел проявить себя в составе "Осасуны".

В минувшем сезоне чемпионата Испании футболист провел 34 матча, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Сообщается, что сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро.

Ожидается, что "Ньюкасл" может активизировать работу по трансферу испанца в ближайшие недели.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Милан" нацелился на защитника "Спортинга"
05:12
Мировой футбол

"Милан" нацелился на защитника "Спортинга"

Итальянский клуб проявляет интерес к Гонсалу Инасиу
"Ливерпуль" отказался отпускать своего таланта в "Баварию"
04:09
Мировой футбол

"Ливерпуль" отказался отпускать своего таланта в "Баварию"

Мерсисайдцы считают Рио Нгумоа ключевой частью будущего проекта

"Барселона" отказалась от Осимхена ради другой трансферной цели
03:00
Мировой футбол

"Барселона" отказалась от Осимхена ради другой трансферной цели

Каталонцы по-прежнему нацелены на Хулиана Альвареса
"Бешикташ" определился с новым главным тренером
02:07
Мировой футбол

"Бешикташ" определился с новым главным тренером

Стамбульский клуб договорился с итальянским специалистом

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе
01:42
Мировой футбол

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе - ВИДЕО

Один эпизод перед игрой стал поводом для громких обсуждений
"Монако" близок к выкупу Ансу Фати у "Барселоны"
01:28
Мировой футбол

"Монако" близок к выкупу Ансу Фати у "Барселоны"

Сумма трансфера может составить 11 миллионов евро

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной