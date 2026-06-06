"Ньюкасл" нашел замену Гордону в Испании

Футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" определился с одним из главных кандидатов на усиление атакующей линии после ухода Энтони Гордона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Telegraph, английский клуб проявляет серьезный интерес к вингеру "Осасуны" Виктору Муньосу.

По информации источника, скауты "сорок" следят за 22-летним испанцем уже несколько месяцев и считают, что он способен успешно заменить Гордона.

Муньос является воспитанником академии мадридского "Реала", однако на взрослом уровне сумел проявить себя в составе "Осасуны".

В минувшем сезоне чемпионата Испании футболист провел 34 матча, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Сообщается, что сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро.

Ожидается, что "Ньюкасл" может активизировать работу по трансферу испанца в ближайшие недели.