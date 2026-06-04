4 Июня 2026
RU

Азербайджан сыграет с Украиной в финале Евро по мини-футболу - ВИДЕО

Национальная сборная
Новости
4 Июня 2026 09:28
30
Азербайджан сыграет с Украиной в финале Евро по мини-футболу

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу проведет финальный матч чемпионата Европы, который проходит в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, в решающей встрече команда Эльшада Гулиева сыграет со сборной Украины.

Матч состоится на арене "Типос" и начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Путь сборной Азербайджана к финалу получился уверенным. На групповом этапе команда одержала победы над Австрией (1:0), Италией (3:0) и Францией (3:2). Затем в плей-офф были обыграны Казахстан (3:2) и Чехия (5:2).

В полуфинале азербайджанская команда после ничьей 1:1 в основное время победила сборную Сербии в серии пенальти - 3:1.

Напомним, что сборная Азербайджана является чемпионом Европы 2022 года и действующим чемпионом мира, завоевавшим титул в 2025 году.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эльшад Гулиев: "Хотим сыграть в финале лучше, чем сегодня"
01:05
Национальная сборная

Эльшад Гулиев: "Хотим сыграть в финале лучше, чем сегодня"

Главный тренер сборной Азербайджана прокомментировал выход команды в решающий матч турнира

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной

Футболистки сборной Азербайджана встретились со школьниками в Сумгайыте
3 Июня 18:20
Национальная сборная

Футболистки сборной Азербайджана встретились со школьниками в Сумгайыте - ФОТО

Мероприятие прошло в рамках подготовки к матчу отбора чемпионата мира против Венгрии

Сборная Азербайджана U20 сыграет с Пакистаном
3 Июня 15:20
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U20 сыграет с Пакистаном

Команда Руя Жорже продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира

Темкин Халилзаде: "Матч с Сербией будет равен финалу"
3 Июня 14:39
Национальная сборная

Темкин Халилзаде: "Матч с Сербией будет равен финалу"

Игрок сборной Азербайджана оценил предстоящий полуфинал чемпионата Европы

Талех Бабаев: "Сборная Чехии по мини-футболу входит в число сильнейших в мире"
3 Июня 13:26
Национальная сборная

Талех Бабаев: "Сборная Чехии по мини-футболу входит в число сильнейших в мире"

Игрок сборной Азербайджана прокомментировал победу в четвертьфинале чемпионата Европы

Самое читаемое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве