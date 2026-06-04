Азербайджан сыграет с Украиной в финале Евро по мини-футболу - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу проведет финальный матч чемпионата Европы, который проходит в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, в решающей встрече команда Эльшада Гулиева сыграет со сборной Украины.

Матч состоится на арене "Типос" и начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Путь сборной Азербайджана к финалу получился уверенным. На групповом этапе команда одержала победы над Австрией (1:0), Италией (3:0) и Францией (3:2). Затем в плей-офф были обыграны Казахстан (3:2) и Чехия (5:2).

В полуфинале азербайджанская команда после ничьей 1:1 в основное время победила сборную Сербии в серии пенальти - 3:1.

Напомним, что сборная Азербайджана является чемпионом Европы 2022 года и действующим чемпионом мира, завоевавшим титул в 2025 году.