"Лестер" вылетел в третий дивизион Англии. После 44 матчей Чемпионшипа "лисы" набрали 42 очка и занимают предпоследнее, 23-е место. До конца соревнования осталось два тура. На 21-й строчке располагается "Блэкберн Роверс", заработавший 49 очков в 44 встречах. Таким образом, "Лестер" потерял математические шансы остаться в лиге, сообщает İdman.Biz.

В минувшем сезоне "лисы" выступали в английской Премьер-лиге. По итогам чемпионата команда набрала 25 очков, заняла 18-е место и вылетела в Чемпионшип.

В феврале с клуба сняли шесть очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития в сезоне-2023/2024.

В сезоне-2015/26 "Лестер" стал чемпионом Англии. В 38 турах соревнования команда Клаудио Раньери набрала 81 очко, опередив ближайшего преследователя в лице "Арсенала" на 10 очков.

Отметим, что в настоящее время цвета "Лестера" защищает боснийский вратарь Асмир Бегович. Он выступал за "скакунов" в сезоне 2019/20.