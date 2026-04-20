Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Суперкомпьютер Opta оценил шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на чемпионство в английской Премьер-лиге нынешнего сезона после очной встречи между командами в рамках 33-го тура (2:1 - пользу "горожан").

По полученным данным, "Арсенал" имеет значительный перевес — 73% против 27% у "Манчестер Сити". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на телеграм-канал Opta Sports.

После 32 матчей "Манчестер Сити" с 67 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Арсенал" с 70 очками лидирует в чемпионате Англии. Стоит отметить, что у "горожан" есть игра в запасе.

Следующий матч "Арсенал" проведет против "Ньюкасла" (25 апреля), а "Манчестер Сити" встретится с "Бернли" (22 апреля).