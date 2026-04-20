"ПСЖ" уступил "Лиону" в Лиге 1 - ВИДЕО

"ПСЖ" потерпел поражение от "Лиона" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции — 1:2.

Голы гостей в первом тайме забили Эндрик и Афонсо Дэниел. При этом футболисты ассистировали друг другу. Один мяч хозяев на 90+4-й минуте отыграл Хвича Кварацхелия, который вышел на замену на 59-й минуте.

На 33-й минуте нападающий "ПСЖ" Гонсалу Рамуш не смог реализовать пенальти.

"ПСЖ" прервал шестиматчевую победную серию во всех турнирах, однако команда с 63 очками сохраняет первую строчку в таблице Лиги 1. "Лион" набрал 54 очка и поднялся на третью позицию.

В других матчах дня "Монако" и "Осер" выдали результативную ничью - 2:2, "Страсбур" дома уступил "Ренну" - 0:3, "Париж" на выезде уверенно переиграл "Мец" - 3:1, а "Нант" и "Брест" разошлись миром - 1:1.