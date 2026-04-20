"ПСЖ" уступил "Лиону" в Лиге 1 - ВИДЕО

20 Апреля 2026 01:03
"ПСЖ" потерпел поражение от "Лиона" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции — 1:2.

Голы гостей в первом тайме забили Эндрик и Афонсо Дэниел. При этом футболисты ассистировали друг другу. Один мяч хозяев на 90+4-й минуте отыграл Хвича Кварацхелия, который вышел на замену на 59-й минуте.

На 33-й минуте нападающий "ПСЖ" Гонсалу Рамуш не смог реализовать пенальти.

"ПСЖ" прервал шестиматчевую победную серию во всех турнирах, однако команда с 63 очками сохраняет первую строчку в таблице Лиги 1. "Лион" набрал 54 очка и поднялся на третью позицию.

В других матчах дня "Монако" и "Осер" выдали результативную ничью - 2:2, "Страсбур" дома уступил "Ренну" - 0:3, "Париж" на выезде уверенно переиграл "Мец" - 3:1, а "Нант" и "Брест" разошлись миром - 1:1.

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"
20:18
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

Английский клуб рассматривает игрока как ключевое усиление центра поля

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе
20:04
Мировой футбол

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе

Лиссабонцы не проиграли ни одного матча, но рискуют упустить чемпионство

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"
19:16
Мировой футбол

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"

Главный тренер подчеркнул роль результата в борьбе за Лигу чемпионов и эмоциональный контекст матча
"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок
18:59
Мировой футбол

"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок

Мадридцы подсчитывают потери перед выездом к "Эльче"

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ
18:40
Мировой футбол

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ

Игрок останется на лечении в течение следующих нескольких дней
Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору
18:26
Мировой футбол

Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору

Ключевые футболисты хотят видеть у руля команды более опытного специалиста

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"
17:41
Мировой футбол

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"

Главный тренер английского клуба высоко оценил роль португальца

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки