"Ювентус" победил "Болонью" в чемпионате Италии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

20 Апреля 2026 00:46
"Ювентус" на своем поле одержал победу над "Болоньей" в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Счет на 2-й минуте открыл Джонатан Дэвид. На 57-й минуте Кефрен Тюрам увеличил преимущество хозяев.

"Ювентус" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей и с 63 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице. "Болонья" (48 очков) располагается на восьмой строчке.

22:30

"Дженоа" на выезде победил "Пизу" в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На 19-й минуте Симоне Канестрелли вывел хозяев вперед. У гостей на 41-й минуте отличился Джефф Эхатор, а на 55-й — Лоренцо Коломбо, который реализовал пенальти.

"Дженоа" набрал 39 очков и вышел на 13-ю позицию в Серии А. "Пиза" с 18 очками замыкает турнирную таблицу.

19:05

"Милан" на выезде обыграл "Верону" в 33-м туре чемпионата Италии — 1:0. Матч прошел на стадионе "Маркантонио Бентегоди".

Единственный гол в игре забил Адриен Рабьо на 41-й минуте.

"Милан" набрал 66 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Команда обошла "Наполи" (66 очков) по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионат Италии "Интер" с 78 очками.

"Верона" проиграла пятый матч подряд и занимает последнее, 20-е место в Серии А.

В другом матче дня "Кремонезе" и "Торино" выдали безголевую ничью - 0:0.

