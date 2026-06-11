Португалия одолела Нигерию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Португалии и Нигерии. Игра проходила на стадионе "Магальяйнш Песоа" в португальском городе Лейрия. Победу одержала команда хозяев поля - 2:1.

Счет в матче открыл нападающий сборной Португалии Педру Нету на 23-й минуте. Форвард Нигерии Акор Адамс вернул равенство на табло на 37-й минуте. Нападающий Шику Консейсау вывел вперед хозяев поля на 75-й минуте.

Португальская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Португалии сыграет в одной группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.