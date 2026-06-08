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"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 23:16
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"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона и рассчитывает опередить в этой гонке "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, руководство "красных дьяволов" уверено, что сможет убедить 23-летнего хавбека выбрать "Олд Траффорд", несмотря на серьезный интерес со стороны действующего чемпиона Англии.

По информации источника, ранее "Ноттингем Форест" уже отклонил предложение "Манчестер Сити" в размере 80 миллионов фунтов стерлингов. При этом клуб оценивает своего футболиста примерно в 100 миллионов фунтов.

Ожидается, что Андерсон может покинуть команду нынешним летом, хотя его контракт рассчитан до июня 2029 года.

Кроме того, спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс следит за полузащитником "Вест Хэма" Матеусом Фернандешем. В шорт-листе клуба также находится хавбек "Брайтона" Карлос Балеба, однако его переход в текущее трансферное окно считается маловероятным.

İdman.Biz
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