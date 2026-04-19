"Манчестер Сити" на своем поле победил "Арсенал" в АПЛ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в матче 33-го тура АПЛ — 2:1. Игра прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Счет на 16-й минуте встречи открыл полузащитник победителей Райан Шерки. На 18-й минуте ответный гол забил нападающий гостей Кай Хаверц.

Победный гол на счету форварда "Сити" Эрлинга Холанна (65-я минута).

"Манчестер Сити" набрал 67 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего в турнирной таблице чемпионата "Арсенала" на 3 очка. У "горожан" есть еще один матч в запасе.

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" в матче 33-го тура АПЛ — 2:1. Игра прошла на домашней арене "ирисок".

Счет на 29-й минуте встречи открыл нападающий гостей Мохамед Салах. Ответный гол на 54-й минуте забил форвард хоязев Бету.

Победный гол на 90+10-й минуте забил защитник "красных" Вирджил ван Дейк.

Во втором тайме вратарь "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили получил травму и покинул поле на носилках. Вместо него вышел третий голкипер клуба Фредди Вудмен.

"Ливерпуль" набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Эвертон" с 47 очками — на 10-й строчке.

В параллельных матчах "Астон Вилла" обыграла "Сандерленд" - 4:3, а "Ноттингем Форест" дома победил "Бернли" со счетом 4:1.