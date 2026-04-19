"Манчестер Сити" на своем поле победил "Арсенал" в АПЛ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

19 Апреля 2026 21:36
"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в матче 33-го тура АПЛ — 2:1. Игра прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Счет на 16-й минуте встречи открыл полузащитник победителей Райан Шерки. На 18-й минуте ответный гол забил нападающий гостей Кай Хаверц.

Победный гол на счету форварда "Сити" Эрлинга Холанна (65-я минута).

"Манчестер Сити" набрал 67 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего в турнирной таблице чемпионата "Арсенала" на 3 очка. У "горожан" есть еще один матч в запасе.

19:16

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" в матче 33-го тура АПЛ — 2:1. Игра прошла на домашней арене "ирисок".

Счет на 29-й минуте встречи открыл нападающий гостей Мохамед Салах. Ответный гол на 54-й минуте забил форвард хоязев Бету.

Победный гол на 90+10-й минуте забил защитник "красных" Вирджил ван Дейк.

Во втором тайме вратарь "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили получил травму и покинул поле на носилках. Вместо него вышел третий голкипер клуба Фредди Вудмен.

"Ливерпуль" набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Эвертон" с 47 очками — на 10-й строчке.

В параллельных матчах "Астон Вилла" обыграла "Сандерленд" - 4:3, а "Ноттингем Форест" дома победил "Бернли" со счетом 4:1.

Новости по теме

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе
20:04
Мировой футбол

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе

Лиссабонцы не проиграли ни одного матча, но рискуют упустить чемпионство

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"
19:16
Мировой футбол

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"

Главный тренер подчеркнул роль результата в борьбе за Лигу чемпионов и эмоциональный контекст матча
"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок
18:59
Мировой футбол

"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок

Мадридцы подсчитывают потери перед выездом к "Эльче"

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ
18:40
Мировой футбол

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ

Игрок останется на лечении в течение следующих нескольких дней
Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору
18:26
Мировой футбол

Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору

Ключевые футболисты хотят видеть у руля команды более опытного специалиста

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"
17:41
Мировой футбол

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"

Главный тренер английского клуба высоко оценил роль португальца

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола
16:59
Мировой футбол

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола

Знаменитый нидерландец не считает легионеров причиной кризиса национальной команды

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки