"Ливерпуль" опередил "МЮ" и "Челси" в борьбе за защитника "Борнмута"

"Ливерпуль" является главным претендентом на подписание центрального защитника "Борнмута" и сборной Аргентины Маркоса Сенеси. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на inews.

По информации источника, мерсисайдцы опередили "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в борьбе за 28-летнего футболиста. "Красные дьяволы" и "синие" не планируют делать предложения по покупке Сенеси.

В нынешнем сезоне защитник "Борнмута" принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

За сборную Аргентины Сенеси провел три матча.