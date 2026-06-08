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Бывший форвард "Ливерпуля" завершил карьеру в 31 год

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 21:15
31
Бывший форвард "Ливерпуля" завершил карьеру в 31 год

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Бельгии Дивок Ориги объявил о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, 31-летний футболист опубликовал прощальное обращение в социальных сетях, в котором подвел итоги своего футбольного пути.

"Мое футбольное предназначение выполнено. С детства я мечтал играть в самых больших турнирах и брать наиболее престижные трофеи. Я благодарен Богу за все это", - написал Ориги.

Футболист также поблагодарил болельщиков, тренеров, партнеров по командам и членов своей семьи за поддержку на протяжении всей карьеры.

Ориги подчеркнул, что выступление за сборную Бельгии стало для него особой честью, несмотря на его кенийские корни.

За годы карьеры нападающий защищал цвета "Лилля", "Ливерпуля", "Вольфсбурга", "Милана" и "Ноттингем Форест". Наибольших успехов бельгиец добился в составе английского клуба, с которым выиграл Лигу чемпионов и Премьер-лигу.

İdman.Biz
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