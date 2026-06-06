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Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2026 01:42
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Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе

В социальных сетях активно обсуждают возможный конфликт между лидерами сборной Франции Килианом Мбаппе и Н'Голо Канте.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для слухов стало видео, снятое в подтрибунном помещении перед товарищеским матчем Франции против Кот-д'Ивуара.

На кадрах запасные игроки французской команды проходят мимо футболистов стартового состава и приветствуют их рукопожатиями. При этом Канте не пожал руку Мбаппе, что сразу вызвало волну обсуждений среди болельщиков.

Впрочем, часть пользователей считает, что футболисты могли поприветствовать друг друга еще до съемки видео и не стали делать это повторно перед выходом на поле.

Дополнительный интерес к ситуации подогрели воспоминания о мартовском эпизоде, когда Мбаппе якобы попросил передать ему капитанскую повязку, которую в тот день носил Канте. Тогда этот момент также вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков.

Отметим, что товарищеский матч завершился победой сборной Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

İdman.Biz
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