Итальянский клуб объявил о назначении нового тренера

Футбольный клуб "Фиорентина" официально объявил о назначении Фабио Гроссо на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz, соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.

Президент клуба Джузеппе Комиссо выразил уверенность, что новый наставник поможет команде начать новый этап развития после непростого сезона.

"Мы очень рады приветствовать Фабио Гроссо в "Фиорентине". Фабио - не только чемпион мира, он тренер, который проложил свой путь упорным трудом, идеями и результатами. Мы верим, что у него есть характер, правильный подход к работе и энтузиазм, чтобы помочь нам построить более сильную и конкурентоспособную "Фиорентину", - заявил Комиссо.

Гроссо является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. После завершения игровой карьеры он начал тренерскую деятельность, работая с рядом итальянских клубов.

Напомним, по итогам сезона-2025/26 "Фиорентина" заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.