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Испанский клуб поставил миллионы на собственный вылет из Ла Лиги

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 15:42
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Испанский клуб поставил миллионы на собственный вылет из Ла Лиги

Один из клубов Ла Лиги оказался в центре необычной истории, связанной с борьбой за выживание в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Semafor, владельцы неназванной команды перед последним туром сезона сделали многомиллионную ставку против собственного клуба на рынке прогнозов Kalshi. Такой шаг был предпринят как финансовая страховка на случай вылета в Сегунду, который мог привести к серьезным потерям доходов от продажи билетов и телевизионных трансляций.

По данным источника, клуб находился под угрозой понижения в классе и мог потерять миллионы долларов. В итоге команда проиграла заключительный матч сезона со счетом 0:1, однако сохранила место в элитном дивизионе благодаря результатам параллельных встреч.

Semafor не называет клуб, о котором идет речь. При этом в соцсетях активно обсуждают версию, что речь может идти об "Осасуне". Памплонцы в последнем туре действительно уступили "Хетафе" со счетом 0:1, но остались в Ла Лиге после ничьей в матче "Жирона" - "Эльче".

По итогам драматичной развязки сезона Ла Лигу покинули "Жирона", "Мальорка" и "Реал Овьедо". "Осасуна" сохранила прописку в Примере, несмотря на поражение в финальном туре.

Отмечается, что сделка была проведена через Kalshi при участии Game Point Capital, компании, которая помогает спортивным организациям управлять финансовыми рисками. По информации Semafor, противоположную сторону в этой операции заняла торговая фирма Susquehanna.

История вызвала широкий резонанс, поскольку речь идет не о классической букмекерской ставке, а о попытке использовать рынок прогнозов как инструмент финансового хеджирования в профессиональном спорте.

İdman.Biz
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