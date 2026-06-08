"Реал" требует лишить "Барселону" титулов

Мадридский "Реал" добивается серьезных санкций в отношении "Барселоны" в связи с расследованием дела бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, "Королевский клуб" обратился в УЕФА с просьбой не только отстранить каталонцев от участия в еврокубках, но и лишить их титулов, завоеванных в период с 2001 по 2018 год.

По данным источника, позиция мадридцев связана с обвинениями в адрес "Барселоны", которая, как утверждается, в течение многих лет перечисляла средства Негрейре через посреднические компании.

В то же время отмечается, что вероятность принятия столь радикального решения со стороны УЕФА остается невысокой.

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 "Барселона" стала чемпионом Испании, а "Реал" занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги.