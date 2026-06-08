8 Июня 2026
RU

"Реал" требует лишить "Барселону" титулов

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 18:34
25
"Реал" требует лишить "Барселону" титулов

Мадридский "Реал" добивается серьезных санкций в отношении "Барселоны" в связи с расследованием дела бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, "Королевский клуб" обратился в УЕФА с просьбой не только отстранить каталонцев от участия в еврокубках, но и лишить их титулов, завоеванных в период с 2001 по 2018 год.

По данным источника, позиция мадридцев связана с обвинениями в адрес "Барселоны", которая, как утверждается, в течение многих лет перечисляла средства Негрейре через посреднические компании.

В то же время отмечается, что вероятность принятия столь радикального решения со стороны УЕФА остается невысокой.

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 "Барселона" стала чемпионом Испании, а "Реал" занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Итальянский клуб объявил о назначении нового тренера
18:59
Мировой футбол

Итальянский клуб объявил о назначении нового тренера

Специалист подписал контракт с клубом до лета 2028 года
Испанский клуб поставил миллионы на собственный вылет из Ла Лиги
15:42
Мировой футбол

Испанский клуб поставил миллионы на собственный вылет из Ла Лиги

Неназванный испанский клуб использовал рынок прогнозов, чтобы застраховаться от финансовых потерь в случае понижения в классе

Джанни Инфантино отреагировал на ситуацию с Кристианом Эриксеном
14:28
Мировой футбол

Джанни Инфантино отреагировал на ситуацию с Кристианом Эриксеном

Глава ФИФА пожелал датскому футболисту скорейшего восстановления

Илкай Гюндоган поддержал возвращение Нойера в сборную Германии
10:12
Мировой футбол

Илкай Гюндоган поддержал возвращение Нойера в сборную Германии

Полузащитник считает, что легендарный голкипер по-прежнему способен играть на высочайшем уровне

"Тоттенхэм" предложил 30 миллионов евро за Араухо
09:56
Мировой футбол

"Тоттенхэм" предложил 30 миллионов евро за Араухо

"Барселона" готова рассмотреть продажу защитника сборной Уругвая
Дани Карвахаль может продолжить карьеру в Италии
09:29
Мировой футбол

Дани Карвахаль может продолжить карьеру в Италии

Легенда "Реала" близок к переходу в "Комо"

Самое читаемое

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче
5 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Айхана Аббасова не смогла поразить ворота соперника в Сомбатхее
"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе
6 Июня 01:42
Мировой футбол

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе - ВИДЕО

Один эпизод перед игрой стал поводом для громких обсуждений
Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027
5 Июня 19:55
Национальная сборная

Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Гол Асадовой не помог избежать домашнего поражения