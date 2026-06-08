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"Барселона" хочет принять финал Лиги чемпионов на "Камп Ноу"

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 19:45
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"Барселона" хочет принять финал Лиги чемпионов на "Камп Ноу"

"Барселона" намерена подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2028/29 на своем домашнем стадионе "Камп Ноу".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский клуб находится на заключительном этапе подготовки необходимых документов. Крайний срок подачи заявки истекает 10 июня.

Отмечается, что "Барселона" уже получила поддержку правительства Испании, городского совета Барселоны и Королевской испанской футбольной федерации.

"Камп Ноу" ранее дважды принимал финал главного еврокубкового турнира - в 1989 и 1999 годах.

Напомним, что "Барселона" пять раз становилась победителем Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.

İdman.Biz
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