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"ПСЖ" нацелился на звезду "Астон Виллы"

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 19:58
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"ПСЖ" нацелился на звезду "Астон Виллы"

Французский "ПСЖ" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Моргану Роджерсу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, руководство парижского клуба рассматривает 23-летнего футболиста как одно из главных усилений атакующей линии перед новым сезоном.

По информации источника, представители "ПСЖ" уже связались с окружением игрока, чтобы узнать его позицию относительно возможного переезда во Францию.

Отмечается, что потенциальный трансфер может стать одной из самых дорогостоящих сделок нынешнего лета. В "Астон Вилле" высоко оценивают своего футболиста и не готовы рассматривать предложения ниже 115 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Роджерс провел 55 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 90 миллионов евро.

İdman.Biz
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