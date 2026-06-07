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"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 15:31
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"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Футбольный клуб "Ливерпуль" включился в борьбу за полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, мерсисайдский клуб рассматривает 22-летнего англичанина как возможную замену Кертису Джонсу, который рассчитывает получать больше игрового времени.

По информации источника, шансы "Ливерпуля" на успешное завершение сделки выросли после назначения Андони Ираолы главным тренером команды. Испанский специалист хорошо знаком со Скоттом по совместной работе в "Борнмуте".

Отмечается, что интерес к футболисту также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". При этом "Ливерпуль" может сорвать планы конкурентов и первым договориться о трансфере игрока.

В минувшем сезоне Алекс Скотт провел 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с "Борнмутом" действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

İdman.Biz
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