Джанни Инфантино отреагировал на ситуацию с Кристианом Эриксеном

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после инцидента в товарищеском матче против Украины.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, глава мирового футбола заявил, что рад новостям о стабилизации состояния игрока.

"Я рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимую медицинскую помощь. Желаю ему скорейшего выздоровления. Также передаю наилучшие пожелания его семье и всей сборной Дании. Отдельно хочу отметить оперативную и профессиональную работу медицинского персонала и официальных лиц матча", - сказал Инфантино.

Ранее представители сборной Дании сообщили, что Эриксен пришел в себя и с учетом обстоятельств чувствует себя хорошо.

Напомним, что в июне 2021 года во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен потерял сознание на поле. Тогда у футболиста остановилось сердце, однако благодаря оперативным действиям врачей его удалось спасти.