"Тоттенхэм" обратился в полицию из-за расистских оскорблений в адрес Дансо в соцсетях

19 Апреля 2026 18:45
"Тоттенхэм" обратился в полицию из-за расистских оскорблений в адрес Дансо в соцсетях

"Тоттенхэм" сделал заявление по поводу расистских оскорблений в адрес защитника Кевина Дансо после матча 33-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (2:2).

Игра команд прошла в субботу в Лондоне. В добавленное время при счете 2:1 в пользу "шпор" Дансо не сумел обработать мяч в собственной штрафной, в результате чего соперники перехватили игровой снаряд и забили гол. После этого 27-летний футболист подвергся травле в соцсетях.

"Мы услышали крайне мерзкие, унижающие человеческое достоинство проявления расизма. Такое поведение без всяких сомнений является уголовным преступлением. Мы передаем все выявленные материалы в полицию, а также в соответствующие органы стран, где находятся виновные, и администрации социальных сетей", — говорится в заявлении "Тоттенхэма".

В клубе подчеркнули, что сотрудничают со специализированными организациями, которые занимаются мониторингом онлайн-оскорблений. Нарушителям грозит тюремное заключение, запрет на посещение футбольных матчей, судимость, штрафы, общественные работы или обязательные образовательные программы, назначаемые полицией.

