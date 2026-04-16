Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Австрии Маннингер погиб в автокатастрофе

Бывший вратарь "Арсенала" Алекс Маннингер погиб в возрасте 48 лет. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба Австрийского футбольного союза.

Голкипер попал в автокатастрофу. Минивэн, в котором находился спортсмен, столкнулся с поездом и получил серьезные повреждения. Экстренные службы оказали Маннингеру первую помощь, но не смогли спасти его.

В составе "Арсенала" Маннингер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и дважды — Суперкубка страны.

Кроме лондонского клуба, он также играл за "Аустрию", "Форвертс", ГАК, "Ред Булл", "Эспаньол", "Аугсбург", "Фиорентину", "Торино", "Болонью", "Сиену", "Удинезе" и "Ювентус", в составе которого стал чемпионом Италии в сезоне-2011/12.

За сборную Австрии Маннингер провел 33 матча.