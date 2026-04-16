EJU: "В Тбилиси назревает новая глава противостояния Коцоева с Суламанидзе"

Одни из главных надежд сборной Азербайджана на стартовавшем сегодня в Тбилиси чемпионате Европы по дзюдо связаны с олимпийским чемпионом Зелимом Коцоевым, который в весовой категории до 100 кг посеян под первым номером.

Как передает İdman.Biz, сайт Европейского союза дзюдо (EJU) опубликовал статью об одной из главных интриг континентального первенства, связанной с лидером национальной команды.

"Коцоев выходит на турнир с желанием доказать свою силу. Несмотря на олимпийское золото и титул чемпиона мира 2024 года, азербайджанец имеет дополнительную мотивацию", - пишет EJU.

При этом главный сюжет категории связан с его противостоянием с грузином Ильей Суламанидзе.

"Несмотря на успех на Олимпиаде, азербайджанец в прошлом году остался без золота чемпионата Европы, уступив именно Суламанидзе".

Теперь их дуэль выходит на новый уровень, поскольку турнир проходит на родном татами грузинского дзюдоиста в Тбилиси, а счет личных встреч равный — 3:3.

История добавляет интриги: за последние десять лет в этой категории не было успешной защиты титула, а представитель страны-хозяйки не выигрывал золото с 1994 года.

"Если Суламанидзе сумеет победить дома, это станет развязкой в одном из самых захватывающих противостояний", - подчеркивает EJU.

В числе главных претендентов также фигурирует россиянин Арман Адамян — чемпион мира 2023 года и Европы 2019 года, который уже не раз создавал проблемы Коцоеву и ведет в очном противостоянии со счетом 6:4. Кроме того, в борьбу за медали включаются украинец Антон Савицкий, а также опытный нидерландец Михаэль Коррел.

Отмечается, что при любом раскладе в поединках с участием Коцоева, Суламанидзе и Адамяна многое может решить один момент.

"Исход, скорее всего, будет определен одним взрывным действием", - отмечает ресурс.

Таким образом, категория до 100 кг обещает стать одной из самых напряженных на турнире, где Зелим Коцоев постарается не только подтвердить статус фаворита, но и вернуть себе европейское золото.