17 Апреля 2026
Шафаг Гамидова: "Понимаю, что могу побеждать даже самых сильных соперниц"

17 Апреля 2026 15:25
Азербайджанская дзюдоистка Шафаг Гамидова стала одной из главных сенсаций чемпионата Европы в Тбилиси. 26-летняя спортсменка сумела дойти до полуфинала, по ходу турнира победила чемпионку мира и призера Олимпиады, а завершила соревнования на пятом месте, остановившись в шаге от медали.

По словам спортсменки, несмотря на итоговое разочарование, она считает выступление важным шагом вперед.

"Соперницы были очень сильные. Несмотря на это, я боролась, сражалась. Была очень близка к медали, но не судьба. Думаю, это очень хороший результат. Теперь чувствую себя намного увереннее. Понимаю, что могу побеждать даже самых сильных соперниц. После этого хочу уже не пятое место, а олимпийское золото", — заявила Шафаг Гамидова в интервью sportnet.az.

Спортсменка отдельно отметила влияние нового главного тренера Амины Абделлатиф, после прихода которой, по ее словам, изменилось многое.

"Раньше у меня были определенные результаты среди юниоров и молодежи, но во взрослом дзюдо реализовать себя не удавалось. Это был мой первый чемпионат Европы под руководством нового тренера. Я изменилась психологически, научилась не выпадать из борьбы, стала настойчивее. Раньше не могла полностью показать свою силу, словно не хватало уверенности. Много турниров пропустила, четыре года выступала эпизодически. После прихода новых тренеров полностью вернула уверенность в себе", — подчеркнула она.

Говоря о ближайших целях, Гамидова выразила надежду завоевать медаль на чемпионате мира, который пройдет в Баку.

"Если суждено — почему нет? Чувствую себя сильной. Соперницы тоже сильные, но я снова буду бороться. Сделаю все, чтобы завоевать медаль", — сказала дзюдоистка.

Также она не согласилась с мнением, что женская сборная Азербайджана уступает мужской части команды и мешает результатам в смешанных командных соревнованиях.

"Верю, что если каждая будет много работать, бороться до конца и станет сильнее психологически, то сможет брать медали. Не считаю нашу женскую команду слабой. Нужно работать над тем, чего не хватает. Каждая наша дзюдоистка здесь была близка к медали", — отметила Гамидова.

Неожиданным оказался и рассказ спортсменки о детстве. Оказалось, до дзюдо она занималась музыкой.

"Родом я из Губы, из села Хыналыг. Родители переехали в Сумгайыт, там я и родилась. До дзюдо ходила на гармонь. Потом пошла и на дзюдо, и на волейбол. Но мой первый тренер Заур Искендерли сказал: выбери что-то одно и продолжай. Я выбрала дзюдо", — рассказала она.

На вопрос, могла ли стать музыкантом и играть на свадьбах, спортсменка ответила с улыбкой:

"Нет, я только начала учиться играть. Тогда даже не думала, что приду в дзюдо. Мой брат занимался этим видом спорта, я смотрела его тренировки и загорелась. Попросила родителей отдать и меня. Пообещала, что покажу результат. Брат потом ушел, а я продолжила этот путь".

