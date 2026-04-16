Рашад Расуллу: "Мы ожидали от сборной большего"

"Наши дзюдоисты завершили первый день соревнований с двумя медалями. Однако мы ожидали от сборной большего".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, комментируя итоги первого дня чемпионата Европы среди взрослых, проходящего в Тбилиси (Грузия).

Он отметил, что от спортсменов ждали золотых наград:

"Мы остались довольны выступлением наших атлетов в весовых категориях до 60 и 66 кг. Можно сказать, что они допустили лишь незначительные ошибки. Особенно нас порадовала медаль Турана Байрамова — после смены весовой категории результаты пошли один за другим.

Выступление наших девушек тоже было неплохим, но нам хотелось бы видеть более высокие показатели".

Р. Расуллу также поделился мнением о полуфинальной схватке Балабея Агаева:

"Звучали мнения о судейской несправедливости. Но, поскольку мы не являемся техническими специалистами в судействе, комментировать это не можем. Очевидно одно: Балабей сейчас находится в очень хорошей форме. Он выкладывался в каждой схватке и очень хотел завоевать медаль. Чтобы достигать более высоких результатов, нужно работать еще усерднее".