16 Апреля 2026
RU

Рашад Расуллу: "Мы ожидали от сборной большего"

Дзюдо
Новости
16 Апреля 2026 22:24
22
Рашад Расуллу: "Мы ожидали от сборной большего"

"Наши дзюдоисты завершили первый день соревнований с двумя медалями. Однако мы ожидали от сборной большего".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, комментируя итоги первого дня чемпионата Европы среди взрослых, проходящего в Тбилиси (Грузия).

Он отметил, что от спортсменов ждали золотых наград:

"Мы остались довольны выступлением наших атлетов в весовых категориях до 60 и 66 кг. Можно сказать, что они допустили лишь незначительные ошибки. Особенно нас порадовала медаль Турана Байрамова — после смены весовой категории результаты пошли один за другим.

Выступление наших девушек тоже было неплохим, но нам хотелось бы видеть более высокие показатели".

Р. Расуллу также поделился мнением о полуфинальной схватке Балабея Агаева:

"Звучали мнения о судейской несправедливости. Но, поскольку мы не являемся техническими специалистами в судействе, комментировать это не можем. Очевидно одно: Балабей сейчас находится в очень хорошей форме. Он выкладывался в каждой схватке и очень хотел завоевать медаль. Чтобы достигать более высоких результатов, нужно работать еще усерднее".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рашад Набиев поздравил дзюдоистов, завоевавших медали ЧЕ
21:12
Дзюдо

Рашад Набиев поздравил дзюдоистов, завоевавших медали ЧЕ

В первый день турнира наши спортсмены взяли две "бронзы"
Туран Байрамов: "Моя радость безгранична!" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ из Тбилиси - ВИДЕО
19:18
Дзюдо

Туран Байрамов: "Моя радость безгранична!" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ из Тбилиси - ВИДЕО

Азербайджанский спортсмен считает столицу Грузии "фартовым" городом
Ахмед Юсифов: "Моей целью была золотая медаль" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ из Тбилиси
19:00
Дзюдо

Ахмед Юсифов: "Моей целью была золотая медаль" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ из Тбилиси

Бронзовый призер чемпионата Европы планировал стать чемпионом
Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Австрии Маннингер погиб в автокатастрофе
18:48
Дзюдо

Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Австрии Маннингер погиб в автокатастрофе

Голкипер попал в автокатастрофу
Вторая медаль Азербайджана на ЧЕ: Туран Байрамов завоевал "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
18:14
Дзюдо

Вторая медаль Азербайджана на ЧЕ: Туран Байрамов завоевал "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Ранее Ахмед Юсифов также завоевал бронзовую медаль
EJU: "В Тбилиси назревает новая глава противостояния Коцоева с Суламанидзе"
13:14
Дзюдо

EJU: "В Тбилиси назревает новая глава противостояния Коцоева с Суламанидзе"

Олимпийский чемпион из Азербайджана намерен вернуть европейское "золото"

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле