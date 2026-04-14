14 Апреля 2026
Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера "Интер Майами"

14 Апреля 2026 21:38
Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано принял решение покинуть занимаемую должность. Как передает İdman.Biz, об этом информирует пресс-служба клуба на странице в социальной сети X.

"Хавьер Маскерано решил завершить свою работу в качестве главного тренера. Чемпион, который вместе со своим штабом навсегда останется частью семьи "Интер Майами" и навсегда будет связан с нашей первой звездой", — написано в заявлении "фламинго".

Аргентинский специалист возглавил "Интер Майами" в начале 2025 года. Его контракт был рассчитан до конца 2027 года. Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС.

