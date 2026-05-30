30 Мая 2026
RU

"ПСЖ" и "Арсенал" разыграют главный трофей Европы

Мировой футбол
Новости
30 Мая 2026 10:13
29
"ПСЖ" и "Арсенал" разыграют главный трофей Европы

Сегодня определится победитель Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, в финале турнира действующий обладатель трофея "ПСЖ" встретится с лондонским "Арсеналом".

Решающий матч пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

"ПСЖ" подходит к финалу в статусе действующего победителя турнира и попытается завоевать второй подряд титул Лиги чемпионов.

Для "Арсенала" этот матч может стать историческим. Лондонский клуб никогда не выигрывал главный клубный турнир Европы и рассчитывает впервые поднять над головой самый престижный трофей континента.

На пути к финалу команда Микеля Артеты выбила нескольких серьезных соперников и провела один из лучших еврокубковых сезонов за последние годы. Для испанского специалиста это также шанс выиграть первый трофей Лиги чемпионов в качестве главного тренера.

Парижский клуб, в свою очередь, продолжает эпоху после ухода Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Команда Луиса Энрике сумела сохранить конкурентоспособность и вновь дошла до решающего матча турнира.

Примечательно, что ранее соперники семь раз встречались в турнирах УЕФА. Каждая из команд одержала по две победы, а еще три встречи завершились вничью.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет с Францией за первое место в группе
09:53
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет с Францией за первое место в группе

Команда Эльшада Гулиева лидирует на чемпионате Европы по мини-футболу

Ламин Ямаль: "Попробую оформить хет-трик на чемпионате мира"
09:33
Мировой футбол

Ламин Ямаль: "Попробую оформить хет-трик на чемпионате мира"

Вингер "Барселоны" рассказал о шутках Гави и объяснил, почему не чувствует давления

Полузащитник "Манчестер Сити" может покинуть клуб летом
08:14
Мировой футбол

Полузащитник "Манчестер Сити" может покинуть клуб летом

Будущее игрока оказалось под вопросом после ухода Гвардиолы

Энтони Гордон: "По стилю игры я похож на Рафинью"
07:13
Мировой футбол

Энтони Гордон: "По стилю игры я похож на Рафинью"

Новичок "Барселоны" высказался о своих качествах и новых партнерах
Трансфер Энтони Гордона вошел в историю "Барселоны"
04:10
Мировой футбол

Трансфер Энтони Гордона вошел в историю "Барселоны"

Переход англичанина стал самым дорогим для клуба со времен Гризманна

"Интер" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля" за 25 млн евро
03:17
Мировой футбол

"Интер" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля" за 25 млн евро

Игрок готов продолжить карьеру в Серии А

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета