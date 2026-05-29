В Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО

В Национальной гимнастической арене началось первенство Баку по аэробной и акробатической гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, об этом распространила информацию Федерация гимнастики Азербайджана.

В рамках соревнований проходит 10-е первенство Баку по аэробной гимнастике и 31-е первенство столицы по акробатической гимнастике.

Турнир собрал наиболее перспективных спортсменов страны, выступающих в этих дисциплинах. Гимнасты соревнуются в различных программах в соответствии со своими возрастными категориями.

Соревнования являются важным этапом отбора и оценки подготовки молодых спортсменов, а также позволяют тренерам определить наиболее перспективных участников для будущих национальных стартов.

Отметим, что первенство завершится 30 мая.