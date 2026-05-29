29 Мая 2026
RU

Азербайджанские гимнасты выиграли "золото" и два "серебра" в России - ФОТО

Гимнастика
Новости
29 Мая 2026 10:13
26
Азербайджанские гимнасты выиграли "золото" и два "серебра" в России

Азербайджанские мастера тамблинга успешно выступили на международном турнире по прыжкам на батуте и тамблингу, который прошел в Санкт-Петербурге.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях среди взрослых Тофиг Алиев завоевал золотую медаль.

В этой же возрастной категории Михаил Малкин стал серебряным призером турнира.

Среди юниоров на пьедестал почета поднялся Санан Рзазаде. Азербайджанский спортсмен завершил соревнования с серебряной медалью.

Таким образом, представители Азербайджана завоевали на международном турнире одну золотую и две серебряные награды.

Azərbaycan gimnastları Rusiyada üç medal qazandılar - FOTO

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На Кубке мира по акробатической гимнастике в Баку выступят 11 стран
27 Мая 15:19
Гимнастика

На Кубке мира по акробатической гимнастике в Баку выступят 11 стран

Турнир пройдет 5-7 июня на Национальной арене гимнастики

Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" в Бухаресте
19 Мая 14:34
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" в Бухаресте

Сборная успешно выступила на международном турнире в Румынии

Европейская гимнастика обсудит вопрос снятия санкций с российских спортсменов
18 Мая 15:07
Гимнастика

Европейская гимнастика обсудит вопрос снятия санкций с российских спортсменов

Решение может быть принято уже до конца текущей недели

Российским гимнастам разрешили выступать с флагом и гимном
18 Мая 13:27
Гимнастика

Российским гимнастам разрешили выступать с флагом и гимном

FIG приняла решение по пяти видам гимнастики
Азербайджанские гимнастки завоевали серебряные медали на турнире в Бухаресте
18 Мая 04:30
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки завоевали серебряные медали на турнире в Бухаресте

В состав команды вошли: София Мамедова, Шамс Муваффаги, Илаха Бахадырова, Захра Джафарова, Илона Зейналова, Алина Мамедова
Азербайджанские гимнасты завоевали 16 медалей на международном турнире в Баку - ФОТО
16 Мая 22:00
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты завоевали 16 медалей на международном турнире в Баку - ФОТО

С 14 по 16 мая Национальная гимнастическая арена принимала международный турнир по спортивной гимнастике

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках