Азербайджанские гимнасты выиграли "золото" и два "серебра" в России - ФОТО

Азербайджанские мастера тамблинга успешно выступили на международном турнире по прыжкам на батуте и тамблингу, который прошел в Санкт-Петербурге.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях среди взрослых Тофиг Алиев завоевал золотую медаль.

В этой же возрастной категории Михаил Малкин стал серебряным призером турнира.

Среди юниоров на пьедестал почета поднялся Санан Рзазаде. Азербайджанский спортсмен завершил соревнования с серебряной медалью.

Таким образом, представители Азербайджана завоевали на международном турнире одну золотую и две серебряные награды.