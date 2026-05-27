"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" сыграют в финале Лиги конференций

27 Мая 2026 09:27
Сегодня в немецком Лейпциге состоится финал Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, в решающем матче турнира встретятся английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано". Финал пройдет на "Ред Булл Арене", а стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Для европейского футбола это один из самых необычных еврокубковых финалов последних лет.

Ни "Кристал Пэлас", ни "Райо Вальекано" никогда ранее не выигрывали международные турниры. Более того, оба клуба еще недавно воспринимались скорее как локальные команды со сложной историей, чем как полноценные участники европейской элиты.

Лондонцы лишь несколько лет назад стабилизировались в АПЛ, а год назад выиграли свой первый кубок Англии. Команда Оливера Гласнера по ходу турнира выбила "Фиорентину", "Шахтер" Арда Турана, "АЕК" из Ларнаки и других соперников.

Команда Иньиго Пэреса вообще стала одной из главных футбольных историй сезона в Испании. Клуб из рабочего района Мадрида с одним из мельчайших бюджетов Ла Лиги сумел дойти до финала еврокубка, последовательно выбив "Страсбур", "АЕК" из Афин и ряд более статусных соперников.

İdman.Biz
