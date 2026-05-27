Лука Модрич решил уйти из "Милана"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич покинет "Милан" по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport, 40-летний хавбек принял решение не продлевать контракт с итальянским клубом и уже уведомил об этом руководство "россонери".

По информации источника, Модрич рассчитывал помочь "Милану" завоевать путевку в Лигу чемпионов, однако команде не удалось выполнить эту задачу. После неудачного сезона клуб покинули главный тренер Массимилиано Аллегри, генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре.

Хорватский полузащитник присоединился к "Милану" летом 2025 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

До перехода в "Милан" Модрич на протяжении 13 лет выступал за мадридский "Реал". Вместе с испанским грандом он шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании и завоевал множество других титулов.