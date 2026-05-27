В Англии призвали "Челси" избавиться от французского защитника

Журналист Бобби Винсент считает, что "Челси" следует расстаться с защитником Мало Гюсто уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, обозреватель раскритиковал стабильность выступлений французского футболиста и усомнился в его соответствии уровню стартового состава лондонцев.

"У меня всегда смешанные чувства, когда речь заходит о Гюсто. Он просто недостаточно стабилен, чтобы быть футболистом стартового состава "Челси". По этой причине я бы настоятельно рассмотрел вариант с продажей этого французского защитника этим летом", - заявил Винсент.

Мало Гюсто перешел в "Челси" из "Лиона" в 2023 году за 30 миллионов евро. Контракт 23-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 француз провел 49 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять результативных передач.