"Барселона" готова отдать 20 млн евро за "нового Неймара"

26 Мая 2026 23:14
Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к 16-летнему вингеру "Атлетико Минейро" Габриэлю Венено.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, испанское издание уже назвало юного бразильца "новым Неймаром".

По информации источника, "Атлетико Минейро" готов отпустить футболиста за 20 миллионов евро.

Отмечается, что даже в случае оформления трансфера Венено не сможет выступать за "Барселону" до достижения совершеннолетия. После 18-летия бразильца планируется зарегистрировать в молодежной команде каталонского клуба.

На данный момент Габриэль Венено играет за команду "Атлетико Минейро" U17. В нынешнем сезоне он провел четыре матча за молодежный состав бразильского клуба.

