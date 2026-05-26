Артета лично заинтересован в трансфере звезды "Астон Виллы"

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" намерен усилить состав полузащитником "Астон Виллы" Морганом Роджерсом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TalkSPORT, главный тренер "канониров" Микель Артета лично заинтересован в переходе английского футболиста.

По информации источника, между представителями игрока и "Арсеналом" уже состоялись первые переговоры.

Отмечается, что "Астон Вилла" оценивает 23-летнего хавбека в 80 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 93 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Роджерс был одним из ключевых игроков бирмингемского клуба. Полузащитник провел 55 официальных матчей, забил 14 голов и сделал 12 результативных передач.

Также вместе с "Астон Виллой" он стал победителем Лиги Европы.