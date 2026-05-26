Мареска подписал контракт с "Манчестер Сити" до 2029 года - инсайдер

Итальянский специалист Энцо Мареска подписал контракт с "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, официальное объявление о назначении нового главного тренера ожидается в ближайшее время.

По информации источника, 46-летний тренер заключил соглашение с английским клубом до 2029 года. Руководство "Сити" также предоставило Мареске полные полномочия в вопросах формирования трансферной стратегии команды.

Мареска находится без клуба с января этого года после ухода из лондонского "Челси". Ранее итальянец уже работал в системе "Манчестер Сити" и входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы с 2022 по 2023 год.

Напомним, 22 мая "Манчестер Сити" официально сообщил, что Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера по окончании сезона-2025/26, несмотря на действующий контракт до лета 2027 года.