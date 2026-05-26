Экс-футболист "МЮ" ответил Фернандешу публикацией с ослом - ФОТО

26 Мая 2026 20:31
Экс-футболист "МЮ" ответил Фернандешу публикацией с ослом

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин опубликовал в социальных сетях неоднозначный пост после слов капитана команды Бруну Фернандеша.

Как сообщает İdman.Biz, ирландец разместил изображение осла и львов с цитатой: "Чрезмерное внимание заставляет осла считать себя львом".

Публикация появилась вскоре после резкого ответа Фернандеша на критику со стороны Кина. После матча 37-го тура английской Премьер-лиги против "Ноттингем Форест" (3:2) экс-полузащитник заявил, что весь "Манчестер Юнайтед" был сосредоточен на том, чтобы португалец побил рекорд АПЛ по числу результативных передач за сезон. Кроме того, Кин подверг критике интервью Бруну после игры.

Фернандеш в ответ обвинил Кина во лжи и рассказал, что попросил у Уле-Гуннара Сульшера номер телефона бывшего капитана "Юнайтед", чтобы лично обсудить ситуацию.

Конфликт между двумя известными фигурами английского футбола вызвал бурную реакцию среди болельщиков в социальных сетях.

