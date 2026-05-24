Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

24 Мая 2026 10:07
Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе

Колумбийская певица Шакира представила новый клип на песню Dai Dai, посвященную чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в музыкальном видео снялись многие звезды мирового футбола.

В клипе появились Лионель Месси, Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Родри, Винисиус Жуниор, Такефуса Кубо, Сантьяго Хименес, Эрлинг Холанд, Луис Диас, Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала и Кристиан Пулишич.

Начальная сцена видео начинается с появления Лионеля Месси, который демонстрирует навыки жонглирования мячом.

Позже аргентинец вместе с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом произносит фразу: "Шакира, мы готовы!".

В самом клипе певица появляется возле Ангела Независимости - одного из главных символов Мексики. Также в видео присутствуют сцены с танцами Шакиры на фоне пустынного пейзажа вместе с африканскими детьми.

