Куртуа хочет взять паузу в сборной Бельгии

Вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа намерен взять паузу в выступлениях за национальную команду.

Как сообщает İdman.Biz, это решение стало актуальным после поражения Бельгии от Испании в 1/4 финала ЧМ-2026.

Бельгийцы уступили со счетом 1:2 и завершили выступление на турнире.

34-летний голкипер был заменен на 71-й минуте матча из-за травмы.

По информации источника, Куртуа не планирует полностью завершать карьеру в сборной, но хочет приостановить выступления за национальную команду на один год.