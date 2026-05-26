26 Мая 2026 19:59
"МЮ" и "Бавария" поспорят за защитника "Ньюкасла"

Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл может сменить клуб уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CaughtOffside, в подписании 21-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". Продвижением потенциальной сделки занимается футбольный директор манкунианцев Джейсон Уилкокс.

По информации источника, сам Холл открыт к новому вызову и готов рассмотреть вариант с переходом. При этом конкуренцию английскому гранду в борьбе за защитника составляет мюнхенская "Бавария".

"Ньюкасл" оценивает своего футболиста примерно в 55 миллионов фунтов стерлингов.

Льюис Холл перешел в "Ньюкасл" из "Челси" в 2024 году за 33 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

