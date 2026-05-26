Гвардиола вернулся в Барселону

Хосеп Гвардиола уже вернулся в Барселону после ухода с поста главного тренера "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, в понедельник в Манчестере состоялось прощальное мероприятие, на котором клуб и болельщики проводили испанского специалиста, а также нескольких футболистов, долгое время выступавших за команду. Среди них были Джон Стоунс и Бернарду Силва.

После церемонии Гвардиола не стал задерживаться в Англии. В социальных сетях появились фотографии тренера в аэропорту Барселоны.

За десять лет во главе "Манчестер Сити" испанец выиграл 20 трофеев и стал самым успешным тренером в истории клуба. В последнем сезоне под его руководством "горожане" завоевали Кубок лиги и Кубок Англии.

Уход Гвардиолы ознаменовал завершение одной из самых ярких эпох не только для "Манчестер Сити", но и для всей английской Премьер-лиги.