"Тоттенхэм" вновь включился в борьбу за Савиньо

Футбольный клуб "Тоттенхэм" вновь проявляет интерес к бразильскому вингеру "Манчестер Сити" Савиньо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, лондонский клуб возобновил переговоры по 22-летнему футболисту.

"Тоттенхэм" уже пытался приобрести Савиньо прошлым летом, однако тогда "Манчестер Сити" отказался отпускать игрока, и трансфер не состоялся.

Бразильский вингер выступает за "Манчестер Сити" с 2024 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2031 года.

За время выступлений в составе "горожан" Савиньо провел 84 матча, забил семь голов и сделал 16 результативных передач.