26 Мая 2026
RU

"Милан" нацелился на тренера "Борнмута"

Мировой футбол
Новости
26 Мая 2026 09:13
24
"Милан" нацелился на тренера "Борнмута"

Футбольный клуб "Милан" рассматривает кандидатуру Андони Ираолы на пост нового главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, представители итальянского клуба уже вышли на связь с окружением испанского специалиста.

Ранее сегодня "Милан" официально объявил об увольнении Массимилиано Аллегри.

Кроме того, клуб покинули генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре.

Ираола считается одним из самых востребованных тренеров на рынке после успешной работы с "Борнмутом".

Ранее специалист подтвердил, что покинет английский клуб этим летом.

По информации источника, интерес к испанскому тренеру также проявляют "Кристал Пэлас" и леверкузенский "Байер".

Под руководством Ираолы "Борнмут" впервые за 127 лет истории вышел в еврокубки, а завершил сезон серией из 18 матчей без поражений.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бруну Фернандеш объяснил отказ от 200 миллионов фунтов из Саудовской Аравии
09:43
Мировой футбол

Бруну Фернандеш объяснил отказ от 200 миллионов фунтов из Саудовской Аравии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" заявил, что выбрал мечту вместо денег

Стало известно состояние Месси после травмы в матче MLS
08:12
Мировой футбол

Стало известно состояние Месси после травмы в матче MLS

У лидера сборной Аргентины диагностировано воспаление мышцы
В Шотландии выпустили банкноту с голом Мактоминея в ворота Дании
06:19
Мировой футбол

В Шотландии выпустили банкноту с голом Мактоминея в ворота Дании - ФОТО

Шотландцы посвятили памятную купюру выходу на ЧМ-2026
"Ливерпуль" определился с кандидатами в атаку
05:13
Мировой футбол

"Ливерпуль" определился с кандидатами в атаку

Мерсисайдцы следят за Диоманде, Баркола и Гордоном

"Тоттенхэм" договорился о переходе защитника "Борнмута"
04:13
Мировой футбол

"Тоттенхэм" договорился о переходе защитника "Борнмута"

Сенеси подпишет контракт до 2030 года
"Вольфсбург" впервые в истории вылетел из Бундеслиги
03:12
Мировой футбол

"Вольфсбург" впервые в истории вылетел из Бундеслиги

"Волки" покинули элиту немецкого футбола после поражения от "Падерборна"

Самое читаемое

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову
23 Мая 11:49
Азербайджанский футбол

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову

Ондер Озен высказался о аозможном назначении тренера "Карабаха"

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 14:51
Мировой футбол

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре также определится третий клуб, который покинет высший дивизион

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом
23 Мая 16:58
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды сыграют в 33-м туре Мисли Премьер-лиги