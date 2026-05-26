"Милан" нацелился на тренера "Борнмута"

Футбольный клуб "Милан" рассматривает кандидатуру Андони Ираолы на пост нового главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, представители итальянского клуба уже вышли на связь с окружением испанского специалиста.

Ранее сегодня "Милан" официально объявил об увольнении Массимилиано Аллегри.

Кроме того, клуб покинули генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре.

Ираола считается одним из самых востребованных тренеров на рынке после успешной работы с "Борнмутом".

Ранее специалист подтвердил, что покинет английский клуб этим летом.

По информации источника, интерес к испанскому тренеру также проявляют "Кристал Пэлас" и леверкузенский "Байер".

Под руководством Ираолы "Борнмут" впервые за 127 лет истории вышел в еврокубки, а завершил сезон серией из 18 матчей без поражений.