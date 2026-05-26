"Вольфсбург" впервые в истории вылетел из Бундеслиги

Футбольный клуб "Вольфсбург" впервые в своей истории покинул Бундеслигу.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло после поражения в ответном стыковом матче против "Падерборна" со счетом 1:2.

Первая встреча завершилась без забитых мячей, а в ответной игре судьба противостояния решилась в дополнительное время.

"Вольфсбург" быстро вышел вперед благодаря голу Дженана Пейчиновича уже на третьей минуте.

Однако вскоре команда осталась в меньшинстве после удаления Йоакима Мехле.

"Падерборн" сумел сравнять счет до перерыва, а победный мяч забил в овертайме.

Таким образом, "волки" впервые с 1997 года сыграют во Второй Бундеслиге.

Именно в 1997 году клуб поднялся в элитный дивизион немецкого футбола.

За свою историю "Вольфсбург" по одному разу выигрывал чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны.

Лучшим результатом клуба в еврокубках остается выход в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2015/16.