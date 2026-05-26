26 Мая 2026
RU

"Вольфсбург" впервые в истории вылетел из Бундеслиги

Мировой футбол
Новости
26 Мая 2026 03:12
15
"Вольфсбург" впервые в истории вылетел из Бундеслиги

Футбольный клуб "Вольфсбург" впервые в своей истории покинул Бундеслигу.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло после поражения в ответном стыковом матче против "Падерборна" со счетом 1:2.

Первая встреча завершилась без забитых мячей, а в ответной игре судьба противостояния решилась в дополнительное время.

"Вольфсбург" быстро вышел вперед благодаря голу Дженана Пейчиновича уже на третьей минуте.

Однако вскоре команда осталась в меньшинстве после удаления Йоакима Мехле.

"Падерборн" сумел сравнять счет до перерыва, а победный мяч забил в овертайме.

Таким образом, "волки" впервые с 1997 года сыграют во Второй Бундеслиге.

Именно в 1997 году клуб поднялся в элитный дивизион немецкого футбола.

За свою историю "Вольфсбург" по одному разу выигрывал чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны.

Лучшим результатом клуба в еврокубках остается выход в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2015/16.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Милан" выплатит более 20 млн евро уволенным руководителям
01:48
Мировой футбол

"Милан" выплатит более 20 млн евро уволенным руководителям

Аллегри, Фурлани и Таре получат крупные компенсации после ухода из клуба
"Падерборн" выбил "Вольфсбург" и вышел в Бундеслигу
01:31
Мировой футбол

"Падерборн" выбил "Вольфсбург" и вышел в Бундеслигу

Клуб из элиты вылетел после драматичного стыкового противостояния
Клуб игрока сборной Азербайджана завершил сезон победой в Болгарии
01:16
Мировой футбол

Клуб игрока сборной Азербайджана завершил сезон победой в Болгарии

Джалал Гусейнов сыграл в матче против "Черно Море"

"Осасуна" уволила тренера после спасения в Ла Лиге
00:58
Мировой футбол

"Осасуна" уволила тренера после спасения в Ла Лиге

Клуб из Памплоны сохранил место в элите, но расстался с Алессио Лиски
Клубы из Азербайджана претендуют на одного из лучших бомбардиров Польши
00:32
Мировой футбол

Клубы из Азербайджана претендуют на одного из лучших бомбардиров Польши

Конголезский форвард "Ягеллонии" может продолжить карьеру в Азербайджане

Артета: "В субботу мы выиграем Лигу чемпионов"
00:16
Мировой футбол

Артета: "В субботу мы выиграем Лигу чемпионов"

Тренер "Арсенала" уверен в победе над "ПСЖ" в финале

Самое читаемое

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову
23 Мая 11:49
Азербайджанский футбол

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову

Ондер Озен высказался о аозможном назначении тренера "Карабаха"

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом
23 Мая 16:58
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды сыграют в 33-м туре Мисли Премьер-лиги

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 14:51
Мировой футбол

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре также определится третий клуб, который покинет высший дивизион