"Вольфсбург" впервые в истории вылетел из Бундеслиги

Футбольный клуб "Вольфсбург" впервые в своей истории покинул Бундеслигу.
Как сообщает İdman.Biz, это произошло после поражения в ответном стыковом матче против "Падерборна" со счетом 1:2.
Первая встреча завершилась без забитых мячей, а в ответной игре судьба противостояния решилась в дополнительное время.
"Вольфсбург" быстро вышел вперед благодаря голу Дженана Пейчиновича уже на третьей минуте.
Однако вскоре команда осталась в меньшинстве после удаления Йоакима Мехле.
"Падерборн" сумел сравнять счет до перерыва, а победный мяч забил в овертайме.
Таким образом, "волки" впервые с 1997 года сыграют во Второй Бундеслиге.
Именно в 1997 году клуб поднялся в элитный дивизион немецкого футбола.
За свою историю "Вольфсбург" по одному разу выигрывал чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны.
Лучшим результатом клуба в еврокубках остается выход в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2015/16.