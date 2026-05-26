26 Мая 2026 00:32
Клубы из Азербайджана претендуют на одного из лучших бомбардиров Польши

Нападающий польской "Ягеллонии" Афимико Пулулу может продолжить карьеру в одном из клубов Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports.kz, интерес к 27-летнему конголезскому форварду проявляют не только команды из Казахстана, но и клубы из Польши и Азербайджана.

По информации источника, вероятность перехода Пулулу в чемпионат Казахстана пока остается невысокой, поскольку конкуренты готовы предложить футболисту более выгодные финансовые условия.

Сообщается, что форвард не намерен продлевать контракт с "Ягеллонией", срок действия которого подходит к концу.

В завершившемся сезоне воспитанник "Базеля" провел 33 матча в чемпионате Польши и забил 15 голов.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.

İdman.Biz
