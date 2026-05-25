Хвича Кварацхелия: "Без команды ты никто"

25 Мая 2026 22:32
Полузащитник "ПСЖ" Хвича Кварацхелия рассказал, как изменился его стиль игры по ходу карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, грузинский футболист признался, что раньше больше полагался на индивидуальные действия.

"Когда я только начинал, думаю, я был скорее индивидуальным игроком, чем командным. Но вскоре я понял, что без команды ты никто", - цитирует слова Кварацхелия сайт УЕФА.

По словам вингера, лишь единицы способны в одиночку решать судьбу матчей.

"Немногие игроки могут выигрывать матчи в одиночку. Я понял, что когда у тебя хорошая команда, где каждый отдает все силы, результат обязательно придет", - отметил футболист.

Напомним, сейчас "ПСЖ" готовится к финалу Лиги чемпионов против "Арсенала".

Решающий матч турнира пройдет 30 мая.

