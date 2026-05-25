Хвича Кварацхелия: "Без команды ты никто"

Полузащитник "ПСЖ" Хвича Кварацхелия рассказал, как изменился его стиль игры по ходу карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, грузинский футболист признался, что раньше больше полагался на индивидуальные действия.

"Когда я только начинал, думаю, я был скорее индивидуальным игроком, чем командным. Но вскоре я понял, что без команды ты никто", - цитирует слова Кварацхелия сайт УЕФА.

По словам вингера, лишь единицы способны в одиночку решать судьбу матчей.

"Немногие игроки могут выигрывать матчи в одиночку. Я понял, что когда у тебя хорошая команда, где каждый отдает все силы, результат обязательно придет", - отметил футболист.

Напомним, сейчас "ПСЖ" готовится к финалу Лиги чемпионов против "Арсенала".

Решающий матч турнира пройдет 30 мая.