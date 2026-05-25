25 Мая 2026 20:59
"Бурсаспор" представил Торала Байрамова кадрами из Шуши и песней Азерин - ВИДЕО

Турецкий "Бурсаспор" подготовил оригинальный презентационный ролик новичка команды, футболиста сборной Азербайджана Торала Байрамова.

Как сообщает İdman.Biz, в видео, посвященном переходу бывшего игрока агдамского "Карабаха", использованы кадры мечети в Шуше, а также крепости Галача, расположенной в Гахе.

Ролик сопровождается легендарной песней "Çırpınırdı Qara dəniz" в исполнении народной артистки Азербайджана Азерин.

Напомним, сегодня "Бурсаспор" официально объявил о переходе Торала Байрамова.

Срок соглашения между турецким клубом и азербайджанским футболистом пока не раскрывается.

