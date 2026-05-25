"Милан" уволил Аллегри после провального финиша сезона

Футбольный клуб "Милан" объявил об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри.

Как сообщает İdman.Biz, вместе с итальянским специалистом своих постов лишились генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре.

Кроме того, клуб покинул технический директор Джеффри Монкада.

В официальном заявлении "россонери" отметили, что команда большую часть сезона находилась в верхней части таблицы Серии А и претендовала на Скудетто, однако концовка чемпионата полностью изменила ситуацию.

"Заключительный отрезок сезона был совершенно не похож на предыдущие выступления, а вчерашнее поражение в последнем матче превратило сезон в однозначный провал", - говорится в заявлении клуба.

Руководство "Милана" объявило о начале масштабной реорганизации футбольной структуры клуба.

По итогам сезона Серии А "Милан" набрал 70 очков и занял пятое место, оставшись вне зоны Лиги чемпионов.

Напомним, Массимилиано Аллегри возглавил "Милан" перед стартом сезона-2025/26.